Если раньше китайские автомобильные компании подглядывали за тем, что делают в Европе, Америке или Японии, то сегодня, когда они сами кого-угодно и чему-угодно научат, они в основном наблюдают за успехами своих соотечественников.

Ровно три года назад на автосалоне в Шанхае на каждом стенде стояли брутальные квадратные внедорожники. Все заметили интерес, который вызвала на рынке марка Tank от Great Wall Motor, и тут же бросились делать что-то подобное.

Если посмотреть на то, что показывают на проходящей в эти дни автомобильной выставке в Пекине, то заметен другой тренд.

Вдохновившись успехом Lixiang L9, все решили строить свою машину, но по тем же лекалам. Это должен быть огромный кроссовер с тремя рядами сидений и силуэтом, как у упомянутого Lixiang. Привод электрический, но лучше — последовательный гибрид. Передняя оптика горизонтальная, над ветровым стеклом такой нарост с камерами-радарами-лидарами. Кузов лучше бы двухцветный, чтоб было похоже на Maybach. И даже в индексе модели, чтобы, как у Lixiang, была «девятка».

Nio ES9, например, — новоиспеченный представитель этого семейства. В соседнем павильоне Yijing X9 — плод совместных усилий Dongfeng и Huawei. Ну и, конечно же, Wey V9X от Great Wall Motor. Кстати, последняя упомянутая модель должна быть нам интересна как минимум по двум причинам.

Первая: Wey V9X будет новым флагманом марки, в котором собрано все лучшее, чем располагает концерн, в честь хозяина которой — Вэя Цзяньцзюня — бренд и назван. Вторая: этот кроссовер официально появится на российском рынке уже в четвертом квартале нынешнего года с батареей в 800 вольт, 2-литровым бензиновым турбомотором, работающим как генератор электроэнергии, восточным пониманием роскоши, интеллектуальными системами управления и всем остальным, что сегодня в тренде на китайском автомобильном рынке, а значит, и во всем мире.

Дмитрий Гронский