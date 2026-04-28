Вести в духе ЗОЖ пришли откуда не ждали. Ученые из Гарварда после многолетних наблюдений за сотнями испытуемых решили объявить, что мороженое — это суперфуд. Те, кто ел это лакомство больше двух раз в неделю, реже сталкивался с диабетом. Более того, защитный эффект десерта в расчетах оказался заметнее, чем у обычного молока.

Исследователи оказались в неудобном положении: данные противоречат базовым представлениям о питании, но отмахнуться от них не позволяет объем выборки. Почему же мороженое выглядит полезным на бумаге? Скорее всего, мы имеем дело с классической статистической ловушкой. Люди, у которых уже начались проблемы с весом или уровнем сахара, как правило, сами ограничивают себя в сладком. А те, кто здоров, позволяют себе его без опаски.

Анкеты только фиксируют этот перекос. Сюда же добавляется естественное желание человека приукрасить свой рацион перед врачом или исследователем, особенно если речь идет о диагнозе.

Небольшая группа экспертов отмечает, что здесь действительно может вмешиваться биология. В отличие от сладкой газировки или выпечки, мороженое не вызывает резкого скачка инсулина — жиры и белки в его составе заметно притормаживают этот процесс. К тому же технология заморозки сохраняет природную структуру молочного жира, которая, по некоторым предположениям, работает мягче для обмена веществ.

Ученые призывают относиться к выводам с осторожностью и не называют мороженое лекарством. Но дверь оставляют приоткрытой, надеясь в дальнейшем выяснить, как разные молочные продукты на самом деле взаимодействуют с обменом веществ и риском диабета.

Анна Кулецкая