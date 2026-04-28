Бухта преткновения

Межрегиональное территориальное управление Росимущества обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к администрации Геленджика об истребовании земельного участка площадью 5 962 кв. м, который, по мнению ведомства, незаконно выбыл из федеральной собственности. Арбитражный суд отклонил иск, однако апелляция приняла решение удовлетворить требования Росимущества. По мнению юристов, кассационная инстанция оставит решение апелляции в силе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея в исковом заявлении к администрации Геленджика просит истребовать из чужого незаконного владения земельный участок, признать отсутствующим право собственности муниципалитета на него и признать право собственности Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что в 1986 году на основании государственного акта санаторию «Голубая бухта» в Геленджике (ныне — ФГБУ ТС «Голубая бухта» Минздрава России) предоставлено в бессрочное и бесплатное пользование 54,88 гектара земли. Это участок перекраивали несколько раз: решением исполкома Геленджикского районного Совета в 1991 году за санаторием оставили 14,9 га, а 42 га передали в фонд городских земель. В 1994 году уточненные границы участка санатория составили 14,22 га, а решение от 10 июля 1991 года признано утратившим силу. В 2001 году другим постановлением прекращено право постоянного пользования санатория на часть участка площадью 2 га в связи с отказом землепользователя. В итоге после всех процедур за санаторием остался участок площадью 12,22 га.

Согласно сведениям ЕГРН, этот участок поставлен на кадастровый учет 9 августа 2005 года. За Российской Федерацией 31 июля 2009 года зарегистрировано право собственности на данный участок площадью 122, 2 тыс. квадратных метров, а за санаторием 7 мая 2010 года — право постоянного (бессрочного) пользования на тот же участок.

Распоряжением МТУ Росимущества от 23 ноября 2021 года утверждена схема земельного участка площадью 118 168 квадратных метров, расположенного по адресу: Краснодарский край, Геленджик, Голубая бухта, с категорией «земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования «под санаторий Голубая бухта». Образованный участок поставлен на кадастровый учет 7 декабря 2021 года, одновременно зарегистрированы право собственности Российской Федерации и право бессрочного пользования санаторием.

В отношении исходного участка в ЕГРН внесены изменения: оставшаяся площадь составила 4 032 кв., при этом границы данного участка не установлены. Смежным с ним является участок площадью 5 962 кв. м с видом разрешенного использования «отдых (рекреация); парки культуры и отдыха». Он поставлен на кадастровый учет 23 августа 2021 года, право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием город-курорт Геленджик.

МТУ Росимущества в иске сослалось на то, что спорная земля изначально входила в границы участка, предоставленного санаторию в 1986 году на основании государственного акта площадью 54,88 га. По мнению ведомства, данный участок относился к федеральной собственности и был незаконно переведен администрацией из состава федеральных земель в муниципальные.

Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович поясняет, что Росимущество, выступая от имени государства, осуществляет в отношении федерального имущества полномочия собственника, в том числе обеспечивает защиту прав Российской Федерации в отношениях с иными публичными собственниками, в связи с чем подобные иски на практике встречаются довольно часто.

«Для Росимущества важно не допускать необоснованного сокращения числа и площади объектов, находящихся в федеральной собственности, даже если выбытие и происходит в пользу иных публичных собственников, а не частных лиц. Также ведомству важно обеспечивать рост доходов от использования федерального имущества. В этом смысле, между Росимуществом и региональными властями нередко возникает определенная конкуренция. В рассматриваемом деле мы видим отражение этой конкуренции»,— говорит юрист.

Поэтому, хотя речь и не идет о требовании возвратить земельный участок из частной собственности, фактически предметом спора также является незаконное, по мнению Росимущества, выбытие участка из федеральной собственности, однако в данном случае — в муниципальную, а не в частную собственность, добавляет господин Мазарович.

«В целом иск направлен на восстановление целостности федерального земельного массива, который был частично «растащен» через механизм муниципального оформления прав по Закону № 244-ФЗ, — механизм, который в свое время применялся весьма широко на курортных землях Краснодарского края», — уточняет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс.

Оба юриста считают, что кассационная инстанция, которая рассмотрит спор 19 мая, оставит в силе решение апелляции.

Елена Турбина