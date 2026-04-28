В Оренбуржье ураган повалил дерево на железнодорожника, он погиб

В Оренбургской области расследуют обстоятельства гибели железнодорожника, которого насмерть придавило упавшее дерево. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

«По предварительной информации, 27 апреля 2026 года в 16:20 на 1224-м километре перегона Неприк — Колтубанка Южно-Уральской железной дороги во время работ по расчистке трассы воздушного электропровода электромонтер Оренбургской дистанции электроснабжения получил смертельное ранение, когда на него упало дерево»,— говорится в сообщении.

Начата доследственная проверка. Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее Приволжское УГМС объявило в Оренбургской области желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Непогода ожидается и в среду: порывы ветра в регионе будут достигать 15-18 м/c.

В понедельник в соседней с Оренбуржьем Самарской области сильный ветер повалил деревья, и три человека (двое взрослых и ребенок) погибли. Возбуждены уголовные дела.

Георгий Портнов