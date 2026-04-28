Мелони возмутилась отправкой счетов пострадавшим от пожара в Швейцарии итальянцам

Премьер-министр Италии Джоржа Мелони назвала «недостойным» решение Швейцарии отправить медицинские счета итальянским туристам, пострадавшим при пожаре на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в ночь на 1 января 2026 года, сообщает FT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: Yves Herman / Reuters

На прошлой неделе родители четырех итальянских пострадавших пожаловались на счета на общую сумму почти €130 тыс. Швейцарская сторона так оценила оказанную экстренную помощь в виде однодневного пребывания несовершеннолетних в ближайшей к курорту больнице. Позже пострадавших переправили вертолетом в больницу в Милане.

Посол Италии в Швейцарии Жан Лоренцо Корнадо заявил FT, что «Италия никогда не оплатит эти счета», сказав, что он посоветовал семьям их выбросить. Он подчеркнул, что власти Швейцарии относятся к случившемуся как к несчастному случаю вместо того, чтобы взять ответственность «перед Италией, семьями и жертвами» за собственную неспособность обеспечить пожарную безопасность. Итальянцы недовольны темпами расследования, которое до сих пор продолжается, и обвинения так никому и не предъявлены.

При пожаре в клубе Constellation в Кран-Монтана на Новый год погиб 41 человек, в том числе 6 итальянцев. Еще 115 человек получили ранения, многие из которых, включая 13 итальянцев, нуждались в госпитализации из-за тяжелых ожогов.

Екатерина Наумова