ИИ-разработчик обзаведется смартфоном

OpenAI выпустит смартфон с ИИ-помощником вместо приложений. Компания разрабатывает технологию совместно с Qualcomm и MediaTek, узнали аналитики TF International Securities.

Слухи о том, что OpenAI готовит прорыв на рынке смартфонов, ходили давно. Но конкретики в них было мало. Теперь же инсайдеры, кажется, узнали чуть больше: компания работает над созданием новой модели вместе с партнерами. Они хотят заставить ИИ-агентов выполнять задачи пользователя без явных запросов. В этом случае иконки на экране такого смартфона будут работать как быстрые команды для ChatGPT. Данные в систему будут поступать через камеры, сенсоры и микрофон.

В США СМИ уже называют разработку OpenAI «крупнейшим рывком на рынке после появления iPhone». Впрочем, перспективы смартфона пока под вопросом, говорит журналист платформы «Нецифровая экономика» Илья Склюев:

«Чистые ИИ-устройства вроде Rabbit R1 на рынке проваливаются. Потребитель не готов к резкому переходу на новый интерфейс. Современные мобильные чипы уже оптимизируют под задачи ИИ, как, например, процессор Tensor, разработанный Google для смартфонов Pixel. Так что мобильный ускоритель от OpenAI в принципе не нужен. Тут важно помнить, что в американский разработчик перешел бывший дизайнер Apple Джони Айв. И говорили, что он вместе с Сэмом Альтманом создаст новое ИИ-устройство.

Ожидается, что оно выйдет на рынок до конца 2027 года, но деталей пока нет. Глядя на то, что нам показывают в превью, это легко интегрировать в базовую систему того же Android или iOS, но никто не будет отказываться от ручного управления. Новость об этих чипах можно воспринимать в первую очередь как определенный прогрев инвесторов и покупателей».

Смартфон OpenAI будет понимать пользователя интуитивно, уверяют инсайдеры. И это вполне похоже на правду, полагает сооснователь американской IT-компании Finsi AI Андрей Ребров:

«Современный адекватный сервис выставляет наружу API — программный интерфейс, в котором такой бот может совершенно спокойно работать. В таком случае телефон будет выглядеть как носимое устройство с выходом в интернет, которое умеет слушать и производить звук. В нем можно настроить регулярное общение с персональным ассистентом.

Понятно, что это не решает такие задачи, как игры или чтение, но как дополнительное устройство к телефону выглядит вполне логично. Особенно хорошо такое решение для бизнеса: в течение рабочего дня устройство можно носить на себе, а оно будет записывать мысли и обрабатывать команды. Тогда необходимость во многих приложениях действительно отпадает».

Весь интерфейс смартфона будет создан на основе диалога человека с ИИ, отмечают IT-эксперты. По их мнению, такой подход может полностью изменить рынок и правила конкуренции. Среди технических требований к устройству — управление разными уровнями памяти ИИ-моделей и сбор данных с помощью агентов. Реализовать эти принципы на практике будет сложно, считает эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Чтобы взаимодействовать с ИИ, нужно отправить запрос в облако, в дата-центр, где стоят видеокарты. А что, если я хочу использовать ИИ локально? Уже много лет Apple, например, использует мобильные процессоры. То есть вопрос "железа" остается открытым. Если будет возможность запускать на устройствах маленькие нейросети, полезные для людей, это, конечно, хорошо. Но нужно эти гаджеты делать и инвестировать в производство. У "Яблока" сейчас MacBook работает на мобильных процессорах M4, M3. Это RISC-технология, а у Intel — CISC».

У лидеров ИИ-рынка есть фавориты среди устройств, продолжает Александр Сербул, и придумать нечто более эффективное будет тяжело:

«Сейчас компании, которые занимаются ИИ, бросают вызов производителям "железа". Им нужны более быстрые и экономичные комплектующие, чтобы устройства не разряжались за час. Tensor выполняет роль, которую сейчас берет на себя видеокарта Nvidia. У нее тоже расчет умножения и обработка матриц».

Аналитики прогнозируют, что после выхода на рынок модели OpenAI классические гаджеты превратятся из базы приложений в платформы для работы с ИИ.

Леонид Пастернак