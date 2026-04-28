В Совбезе заявили о сокращении преступлений среди иностранцев почти на 40%

Количество преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, сократилось почти на 40% за январь-март 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России, передает «РИА Новости».

По данным Совбеза, число преступников среди иностранцев сократилось почти на треть. Также за указанный период на 21,9% уменьшилось количество преступлений в отношении иностранцев.

Как уточнили в Совбезе, число уличных разбоев в I квартале года уменьшилось на 23,8%. Также сократилось количество грабежей (-40%) и краж (-25%). Количество преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, за первые три месяца года уменьшилось на 40,1%.

Анализ основных показателей преступности за I квартал года, отметили в Совбезе, свидетельствует о том, что в стране сохраняется стабильная и оперативная обстановка.