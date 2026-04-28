Дело о лишении лицензии челябинской УК «Мой дом Урал» приостановлено

Арбитражный суд Челябинской области приостановил производство по делу об аннулировании лицензии на управление многоквартирными домами ООО «Мой дом Урал». Рассмотрение возобновят после вступления в силу решений по связанным делам, сообщает пресс-служба суда.

В суде идут производства по трем искам УК к Госжилинспекции Челябинской области, пытающейся лишить организацию лицензии. ООО «Мой дом Урал» просит признать незаконным постановление о привлечении компании к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без лицензии). Причиной названо отсутствие состава и события правонарушения. Отдельно организация хочет отменить наложенный по этой статье штраф в размере 300 тыс. руб. Кроме того, УК просит обязать ведомство вернуть сведения о домах, которыми она управляла, в реестр лицензий. После вынесения решений по этим делам суд вернется к рассмотрению иска о лишении компании лицензии.

Виталина Ярховска