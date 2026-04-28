Тейлор Свифт зарегистрирует товарный знак на свое лицо и голос

Американская певица Тейлор Свифт подала три заявки в США на регистрацию товарного знака на свое лицо и голос, передает BBC со ссылкой на заявление юриста по товарным знакам Джоша Гербена.

Певица Тейлор Свифт

Фото: Mario Anzuoni / File Photo / Reuters Певица Тейлор Свифт

К заявке госпожа Свифт приложила фотографию себя на сцене с розовой гитарой в руках во время выступления на одном из концертов своего мирового турне Eras Tour. Певица также прикрепила две аудиозаписи, на которых она рассказывает о себе и своем последнем альбоме. Среди них — фразы «Привет, это Тейлор» или «Привет, это Тейлор Свифт».

Как считает Джош Гербен, с помощью регистрации товарного знака госпоже Свифт удастся предотвратить использование ее изображения приложениями ИИ. «Зарегистрировав конкретные произнесенные ею фразы, Свифт может оспорить не только полное их воспроизведение, но и подражания, которые ‘вводят в заблуждение своим сходством’, а это основной стандарт в законе о торговой марке», — отметил юрист.

В последние годы в интернете распространяли много поддельных изображений Тейлор Свифт, включая интимные фотографии и рекламу, в которой певица якобы агитировала голосовать за Дональда Трампа. Тейлор Свифт стала второй знаменитостью, которая использовала этот новый способ защиты. Первым был актер Мэтью Макконахи, который подал заявку в начале этого года.

Алена Миклашевская