Ozon получил чистую прибыль в первом квартале против убытка годом ранее

Чистая прибыль Ozon (MOEX: OZON) составила 4,5 млрд руб. за январь-март 2026 года против убытка в 7,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Компании удалось получить прибыль из-за роста скорректированного показателя EBITDA и оптимизации финансовых расходов, следует из неаудированной финансовой отчетности компании.

Скорректированный показатель EBITDA за отчетный период составил 48,8 млрд руб. (+16,4 млрд руб. г/г), что обусловлено ростом валовой прибыли. Рентабельность скорректированной EBITDA как доля от оборота (GMV) с учетом услуг увеличилась на 0,4 процентного пункта (п. п.) — до рекордных 4,3%. Кроме того, компания нарастила GMV на 36% — до 1,14 трлн руб.

Валовая прибыль Ozon, в свою очередь, выросла на 45% — до 68,2 млрд руб. В компании уточнили, что показатель увеличился из-за «роста выручки от оказания услуг и развития... финтех сегмента при контроле себестоимости услуг маркетплейса за счет автоматизации и оптимизации процессов». Доля валовой прибыли Ozon от GMV с учетом услуг за первый квартал выросла на 0,4 процентного пункта (п. п.) — до 6%.

Выручка Ozon за первый квартал увеличилась на 49% — до 300,9 млрд руб. Это в основном связано с «ростом выручки от оказания услуг и процентной выручки», пояснили в компании. Чистый денежный поток достиг 120 млрд руб. из-за «увеличения положительного вклада от изменений в оборотном капитале сегмента финтех» и роста скорректированного показателя EBITDA в областях e-commerce и финтех.