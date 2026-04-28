В «Яндексе» предложили провести обратный выкуп акций на 50 млрд рублей

Совет директоров «Яндекса» (MOEX: YDEX) 4 мая решит вопрос о проведении обратного выкупа акций (buyback). Таким образом в компании хотят повысить мотивацию сотрудников из-за подорожания акций. Процедура выкупа рассчитывается на два года. На нее могут выделить до 50 млрд руб.

Выкупленные акции будут храниться на счете администратора программы мотивации. Эти бумаги не будут предоставлять право голоса и участвовать в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы, следует из сообщения компании.

Сегодня «Яндекс» представил отчетность за I квартал 2026 года. Выручка группы выросла на 22% год к году, до 372,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 34,7 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50%, до 73,3 млрд руб.