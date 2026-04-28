В Хиросиме при взрыве на заводе фармкомпании пострадали пять человек

На заводе фармацевтической компании Maruzen Pharmaceuticals в японском городе Миеси (префектура Хиросима) произошел взрыв. Предварительно известно о нескольких пострадавших.

Утром 28 апреля на территории произошел «взрыв цистерны», передает Kyodo со ссылкой на экстренные службы. По данным пожарной службы, пострадали пять человек, их доставили в больницу вертолетами санавиации, пишет news.jp.

«В настоящее время мы проверяем факты и не можем комментировать ситуацию», — заявил news.jp представитель компании.