Стоимость нефти Brent превысила $111 за баррель впервые с 7 апреля

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE превысила $111 за баррель впервые с 7 апреля. Это следует из данных портала Investing.com.

К 8:36 мск цена Brent достигла пикового значения и торговалась на уровне $111,27 за баррель (+2,81%). В 10:12 мск показатель опустился до $103,95 (+2,22%).

С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на нефть выросли с $65 до $100 и выше за баррель. Рост цен на топливо в марте стал рекордным с 1983 года. Средняя оптовая цена на нефть Brent в марте составила $103 за баррель.