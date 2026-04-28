Суд в Ростове вынес приговоры за госизмену и теракты на Запорожье

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Денису Глущенко и Александру Малышеву, которых обвиняли в организации террористического акта и госизмене (ч. 2 ст. 205.4, п. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ст. 276 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, в 2022 году в Мелитополе Запорожской области подсудимые установили контакт с представителями главного управления разведки министерства обороны Украины. В феврале 2023 года организаторами террористического сообщества было принято решение о нанесении со стороны вооруженных формирований Украины ракетно-бомбового удара.

С 10 по 11 февраля 2023 года Глущенко, Малышев и иные участники терсообщества через Telegram-канал, Telegram-бот обратной связи, чат-бот и визуальное наблюдение собирали и проверяли информацию о зданиях и сооружениях, где размещались военнослужащие ВС РФ и других силовых структур. На основе переданных сведений по местам дислокации ведомств был нанесен ракетный удар, в результате которого здания полностью разрушены либо частично повреждены.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину. Приговором суда Малышеву и Глущенко назначено 26 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор может быть обжалован.

