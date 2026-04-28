В Ростове-на-Дону до конца октября заменят 87 остановочных комплексов
В текущем году на улицах Ростова-на-Дону появится 100 остановочных павильонов с информационной системой, сообщил в своем telegram-канале глава городской администрации Александр Скрябин.
Как отмечается в сообщении, в мае будут установлены семь остановочных комплексов, до конца июля — 30, а еще 50 заменят до конца октября. Уже заменено 13 остановок. По договору концессии в городе за пять лет будут обновлены 450 остановочных комплексов.
«Параллельно с концессией проводится работа по замене остановок районами. Чтобы остановочные комплексы были выдержаны в едином стиле, Мостранспроектом в рамках Стратегии был разработан унифицированный проект, который будет применен во всех районах города. В этом году до 1 сентября мы заменим 34 остановки»,— пояснил господи Скрябин.
Как сообщалось ранее, в конце февраля ООО «АПР-Сити/ТВД» (входит в группу Russ) установил в городе 50 таких остановок. В марте конструкторское бюро «Норлаб» подало иск к ростовскому департаменту транспорта и ООО «Апр-Сити/ТВД» с требованием прекратить использование модели остановочных комплексов в центре города. Истец указал, что разработал и запатентовал конструкцию остановочного павильона.