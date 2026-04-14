Жительница Башкирии обвиняется в мошенничестве с соцконтрактом

Стерлибашевский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат по социальному контракту на открытие бизнеса (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как полагает следствие, в апреле 2025 года фигурантка уголовного дела обратилась в Республиканский центр социальной поддержки населения за государственной поддержкой на реализацию бизнес-плана по социальному контракту. На основании заявления ей перечислили 350 тыс. руб.

Предпринимательница предоставила в уполномоченные органы фиктивные документы о покупке сельскохозяйственных животных, якобы подтверждающие целевое расходование средств, а затем ежемесячно отчитывалась о реализации соцконтракта. На самом деле бюджетные средства местная жительница присвоила.

Фигурантка уголовного дела признала вину и возместила причиненный ущерб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», аналогичное дело рассматривается в Давлекановском районе, где местная жительница получила 350 тыс. руб. на открытие фермерского хозяйства.

Майя Иванова