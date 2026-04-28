Принята отставка депутата гордумы Челябинска, с которого взыскали 16 млн рублей

Челябинская городская дума приняла отставку депутата Александра Галкина, сообщает пресс-служба думы. Ранее по решению суда с него взыскали 16,3 млн руб., которые определили как «доходы, вызывающие сомнение».

Заявление о сложении полномочий Александр Галкин подал 23 апреля. Новые выборы на округе состоятся в единый день голосования в сентябре этого года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине апреля Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск городской прокуратуры к депутату о взыскании элитной недвижимости в Москве. Он постановил оставить квартиру в собственности ответчика, но взыскать с него и супруги солидарно 16,3 млн руб. неподтвержденных доходов.

Виталина Ярховска