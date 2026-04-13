Богато жить запретишь

В Челябинске суд вынес решение по громкому делу об изъятии элитной квартиры в Москве у депутата городской думы Александра Галкина. Требования прокуратуры и Росимущества удовлетворены частично. Суд оставил квартиру в собственности депутата, но постановил взыскать с него и супруги 16,3 млн руб. В ходе судебных разбирательств прокуратура ставила под сомнение законное происхождение доходов Александра Галкина, оспаривала договоры займа и прочие сделки. Адвокаты же считают позицию прокуратуры неубедительной и противоречивой. Во время прений сторона защиты подчеркнула, что удовлетворение иска нарушит права банка.



Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Центральный районный суд Челябинска частично удовлетворил иск прокуратуры к депутату городской думы Александру Галкину о взыскании элитной недвижимости в Москве. Он постановил оставить квартиру в собственности ответчика, но взыскать с него и супруги солидарно 16,3 млн руб. Именно эту сумму судья определила как размер депутатских доходов, вызывающих сомнение. Резолютивное решение оглашено на заседании 13 апреля.

Исковое заявление рассматривалось с октября 2025 года. Тогда прокуратура Челябинска и Росимущество заявили о неподтвержденных доходах депутата в размере 11 млн руб., на которые в том числе куплена элитная квартира в Москве. Впоследствии эту сумму увеличили сначала до 15 млн, а позже — до 22 млн руб. Под конец судебного разбирательства дело насчитывало восемь томов. Помимо Александра Галкина, ответчиком стала его супруга — Инна Мирошкина.

На заседании 13 апреля также прошли заключительные выступления сторон.

Старший помощник прокурора Ольга Фефелова продолжила настаивать на том, что часть доходов депутата Александра Галкина, направленных на покупку квартиры, не подтверждена.

«Квартира в Москве, приобретенная ответчиком, подлежит обращению в доход Российской Федерации как имущество, в отношении которого не представлено подтвержденное для его приобретения на законные доходы. Установлено, что расчеты по сделке купли-продажи квартиры, а также досрочное погашение кредитных обязательств производились исключительно наличными денежными средствами. Общая сумма денег, потраченных на приобретение спорного имущества, составила порядка 24 млн руб.»,— подчеркнула в начале прений Ольга Фефелова.

Старший помощник прокурора также ставила под сомнение договоры займа Александра Галкина с другом, экс-депутатом законодательного собрания Челябинской области Дмитрием Лариным и братом Евгением. Адвокаты настаивали, что именно от них ответчик получил часть денег на покупку квартиры. Первую сделку прокуратура считает мнимой и «совершенной лишь для вида», а вторую — ставит под сомнение из-за противоречивых обстоятельств передачи денег и нечитаемых подписей сторон на договоре. Дмитрий Ларин и Евгений Галкин также участвовали в деле в качестве третьих лиц.

На предыдущих судебных заседаниях Ольга Фефелова указывала на дорогостоящий отдых семьи Александра Галкина. По ее словам, они могли позволить себе два-три раза в год съездить в отпуск за границу.

По этой причине истец требовала предоставить данные о расходах на туристические путевки, однако адвокаты их так и не подготовили.

Представитель стороны защиты Аркадий Хайкин во время прений подчеркнул, что удовлетворение иска в полном объеме нарушит права банка ВТБ, который является третьим лицом в деле.

«Если предположить, что суд пойдет на удовлетворение исковых требований, неизбежно будет утерян предмет залога. В данном случае права банка как непосредственного кредитора будут нарушены»,— отметил Аркадий Хайкин.

Адвокат также указывал на слабость позиции прокуратуры.

«На протяжении всего разбирательства исковое заявление уточнялось трижды. Мы видим, что сумма претензий растет, причем нам абсолютно непонятно, как это выглядит арифметически. Мы полагаем, что позиция истца носит абсолютно неубедительный и противоречивый характер. Все сводится к отсутствию убедительных доказательств»,— прокомментировал Аркадий Хайкин.

На слова старшего помощника прокурора о непредоставленных расходах на туристические путевки, он ответил, что эти данные не имеют юридического значения.

Александр Галкин является депутатом городской думы Челябинска с 2019 года. Квартира, которая вызвала вопросы к его доходам, расположена в жилом комплексе Hide, который находится рядом с рекой Сетунь в экологическом районе Раменки. ЖК представляет собой три 41-этажных небоскреба. В одном из них находится квартира Александра Галкина площадью 62 кв. м и стоимостью 35 млн руб. Адвокаты на протяжении всего судебного разбирательства настаивали, что 15 млн руб. в покупку депутат вложил за счет кредитов в банках и займов.

Ольга Воробьева