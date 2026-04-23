«Белогорье» в четырех сетах обыграло «Факел Ямал» в Новом Уренгое

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над «Факелом Ямал» в гостевом матче. Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей (20:25, 25:21, 20:25, 21:25). Об этом сообщила пресс-служба команды.

По итогам матча белгородцы превзошли соперника в игре на блоке (9 против 7) и допустили вдвое меньше ошибок (16 против 34). При этом «Факел Ямал» оказался сильнее на подаче (6 эйсов против 2) и в приеме (70% против 39%). В атаке команды показали практически одинаковую эффективность — 49% у «Белогорья» против 48% у хозяев. Ответный матч между командами пройдет 27 апреля в Туле.

В начале прошлой недели «Белогорье» победило уфимское «Динамо-Урал» в ответном матче 1/4 финала Кубка России-2026. Встреча прошла в Туле и завершилась со счетом 3:1 (25:21, 25:13, 29:31, 25:20).

Ульяна Ларионова