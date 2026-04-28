В Подмосковье задержали курьеров, забравших у пенсионерки 70 млн рублей

У жительницы Подмосковья курьеры похитили 70 млн руб. под предлогом проверки счетчиков в домовом чате. Полицейские задержали трех курьеров, сообщила пресс-служба областного МВД.

По данным ведомства, 68-летней женщине в мессенджере поступило сообщение якобы из домового чата о необходимости проверить счетчики. Она перешла по ссылке, после чего ей позвонили якобы от имени казначейства. Мошенник заявил о необходимости декларирования денежных сумм свыше 100 тыс. руб. Следуя его указаниям, пенсионерка отдала подошедшей к ее дому женщине 5 млн руб. Впоследствии женщину убедили снять деньги с банковских счетов и передать мужчине-курьеру 35 млн руб., а через несколько дней — еще 30 млн руб. другой пожилой гражданке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Задержанные, выполнявшие роль курьеров, утверждают, что также были обмануты. Их убеждали забирать чужие деньги под предлогом погашения якобы оформленных на них кредитов. Всем троим фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.