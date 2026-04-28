С осужденных за гибель ребенка в кстовском ФОКе взыскали 11,8 млн рублей

Суд взыскал совокупно 11,8 млн руб. с осужденных за гибель пятилетнего ребенка в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) в городе Кстово. Исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда удовлетворены частично, сообщили в Нижегородском областном суде.

Как писал «Ъ-Приволжье», на скамье подсудимых оказались директор ФОКа, его заместитель, предприниматель, организовавшая занятия для детей, и тренер. Согласно материалам дела, руководство спортивного учреждения заключило договор аренды бассейна с предпринимателем для занятий с маленькими детьми, при этом чаша бассейна рассчитана на посетителей от шести лет. В октябре 2023 года тренер упустила ребенка из виду, и он оказался в глубокой части бассейна, где утонул.

В суде уточнили, что руководитель комплекса Олег Клешнин и предприниматель Елена Синева вину не признали (им назначили пять и четыре года колонии общего режима). Тренер Дарья Колденкова вину признала полностью (ей назначили 3,5 года с отсрочкой до 14-летия ребенка), замдиректора ФОКа Юрий Агафонов – частично (получил 4,5 года условно).

Подсудимых Синеву, Колденкову и Клешнина судили по п.п. а, б, в ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), руководству ФОКа также инкриминировали п.п. в, г, д, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В пресс-службе добавили, что последние ввели запрет на присутствие родителей на занятиях по плаванию.

Галина Шамберина