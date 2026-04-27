Четырех нижегородцев осудили за гибель пятилетнего ребенка в бассейне

В Нижегородской области четырех человек осудили из-за гибели пятилетнего ребенка в бассейне. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным следствия, в сентябре 2023 года директор физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в городе Кстово и его заместитель заключили с индивидуальной предпринимательницей договор на предоставление бассейна для занятий по плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста. При этом сотрудникам ФОКа было известно, что детям младше шести лет в этом бассейне находиться нельзя.

Предпринимательница без оформления трудового договора взяла на работу тренером свою знакомую, не владеющую специальными навыками, без дополнительного профессионального образования, не знакомую с правилами безопасного поведения на воде и основами оказания первой медпомощи.

В итоге во время одного из занятий пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и ушел под воду. Его извлекли из воды, но спасти не смогли — прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка.

Все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья…). Также бывший директор ФОКа и его заместитель признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В итоге суд приговорил директора ФОКа к пяти годам лишения свободы. Его заместитель получил 4,5 года условно с испытательным сроком четыре года. Оба на два года лишены права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ. Предпринимательницу осудили на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься образовательной и оздоровительной деятельностью детей на срок два года. Тренер получила 3,5 года лишения свободы с отсрочкой до достижения ее ребенком 14 лет.