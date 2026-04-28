Сбой произошел на Савеловском направлении МЖД из-за непогоды

Движение поездов на участке Лебзино — Талдом Савеловского направления Московской железной дороги приостановлено из-за отсутствия напряжения в контактной сети. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщили в МЖД.

Движение электричек в сторону Савелово временно организовали по укороченному маршруту — до станции Дмитров. На участке Савелово — Дмитров запустили компенсационные автобусы, они будут также останавливаться в Талдоме.

«На движение электричек по МЦД-1 ситуация не влияет», — отметили в МЖД.

Накануне из-за снегопада движение на Савеловском направлении также прерывалось, сбой затронул МЦД-1.