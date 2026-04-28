«Башкиравтодор» получит 300 млн рублей на ремонт дорог на северо-западе Башкирии

Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) и АО «Башкиравтодор» заключили контракт на ремонт участка дороги Бураево — Старобалтачево — Куеда. Предварительная стоимость работ оценивается в 299,2 млн руб., следует из публикации на портале госзакупок. 98% суммы предоставит федеральный бюджет.

Ремонту подлежат 8,4 км дороги в Балтачевском и Татышлинском районах. Подрядчик должен заменить асфальтобетонное покрытие, нанести разметку и установить барьерные ограждения. Работы начнутся 15 мая, а закончатся в середине осени следующего года.

АО «Башкиравтодор» является основным подрядчиком УДХ РБ. В свою очередь, именно контракты с управлением приносят большую часть доходов государственной компании. В прошлом году выручка предприятия составила около 10,7 млрд руб., чистая прибыль превысила 331,1 млн руб.

Идэль Гумеров