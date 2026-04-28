Силы ПВО за ночь сбили над Россией 186 БПЛА

В период с 22:00 мск 27 апреля до 7:00 28 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 186 беспилотников самолетного типа над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

В Туапсе из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе, пострадавших нет. В Ростовской области уничтожен беспилотник в Каменском районе, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.