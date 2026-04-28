Гросси: ядерная угроза в мире достигла уровня времен холодной войны

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что угроза ядерной катастрофы достигла невиданного уровня со времен холодной войны. По его словам, по этой причине необходимо обеспечить силу Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Фото: Seth Wenig / AP

«В сегодняшней ядерной сфере мы сталкиваемся с нестабильным противостоянием, с большим количеством участников, большими рисками и меньшей ясностью»,— написал глава агентства в соцсети X. По мнению господина Гросси, ДНЯО остается наиболее эффективным инструментом для контроля над мирным использованием атома.

27 апреля в Нью-Йорке открылась обзорная конференция по ДНЯО. Договор 1970 года ограничивает количество ядерных держав пятью странами — Россией, США, Великобританией, Францией, Китаем. ДНЯО также запрещает остальным участникам разработку собственного атомного оружия.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самый страшный кошмар».