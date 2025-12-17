«Акульчев» купил производственную площадку «Руслады»

Компания «Акульчев» купила кондитерскую фабрику «Колос» в Челябинске. Об этом сообщили “Ъ” в компании Unicorn Capital, выступившей советником сделки. Согласно СПАРК, ООО «ПК "Акульчев"» контролирует 95% в ООО «ПТК "Колос"» с начала ноября. 5% остались у Светланы Сулеймановой, ранее владевшей 100% долей.

Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков полагает, что сумма сделки с учетом долга могла составить 500 млн руб. Оставшиеся 5% в компании впоследствии также будут переданы новому собственнику, считает он.

Бренд «Руслада» в периметр сделки не вошел. Согласно onlinepatent.ru, он принадлежит ООО «Руслада», владельцем которого выступает госпожа Сулейманова. Ей также принадлежат 100% в ООО ТД «Руслада». Обе компании занимаются дистрибуцией.

По словам ответственного банкира Unicorn по сектору «Агро & FMCG» Имрана Мирзаева, в общей сложности мощность «Колоса» составляет 900 тонн в месяц, на оборудовании можно выпускать до 50 наименований продукции. Предприятие, по словам эксперта, было загружено лишь на 15–20%. «Акульчев» планирует модернизировать его и оптимизировать выпуск продукции под собственную линейку.

