Суд США разрешил Пентагону ограничить перемещение журналистов по зданию министерства

Апелляционный суд США разрешил Пентагону временно запретить журналистам передвигаться по зданию министерства без сопровождения. Ограничение будет действовать в рамках судебного разбирательства между американским оборонным ведомством и газетой The New York Times.

Как сообщает The Washington Post, суд постановил, что требование обязательного эскорта для прессы «способствует важным интересам национальной безопасности». До этого суды низших инстанций признали ограничения Пентагона в отношении СМИ неконституционными.

В декабре 2025 года The New York Times обвинила Пентагон и его главу Пита Хегсета в ограничении права на свободу слова. Поводом стало обязательство для журналистов подписывать документ, ограничивающий распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Среди тех, кто не стал подписывать документ, были The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News и CNN. Аналогичный иск подало Associated Press.