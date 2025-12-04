The New York Times подала в суд на Пита Хегсета
The New York Times (NYT) подала в суд на военное министерство США и его главу Пита Хегсета, обвинив их в ограничении прав журналистов на свободу слова. Кроме господина Хегсета и министерства в качестве ответчиков в иске указан пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.
Глава Пентагона Пит Хегсет
Фото: Brian Snyder / Reuters
Поводом для иска стало правило, введенное ведомством в сентябре прошлого года. Тогда министерство обязало журналистов подписывать документ, ограничивающий право на распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Отказавшиеся подписать соглашение лишились постоянного доступа в здание министерства и должны были освободить рабочие места в зале для прессы.
Среди тех, кто не стал подписывать соглашение, оказались The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News и CNN.
Военное министерство пока не комментировало иск от NYT.
Ранее аналогичный иск к военному ведомству подало агентство Associated Press.
