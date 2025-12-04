The New York Times подала в суд на Пита Хегсета

The New York Times (NYT) подала в суд на военное министерство США и его главу Пита Хегсета, обвинив их в ограничении прав журналистов на свободу слова. Кроме господина Хегсета и министерства в качестве ответчиков в иске указан пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Brian Snyder / Reuters Глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Brian Snyder / Reuters

Поводом для иска стало правило, введенное ведомством в сентябре прошлого года. Тогда министерство обязало журналистов подписывать документ, ограничивающий право на распространение информации без предварительного согласования с Пентагоном. Отказавшиеся подписать соглашение лишились постоянного доступа в здание министерства и должны были освободить рабочие места в зале для прессы.

Среди тех, кто не стал подписывать соглашение, оказались The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News и CNN.

Военное министерство пока не комментировало иск от NYT.

Ранее аналогичный иск к военному ведомству подало агентство Associated Press.

Главу Пентагона критикуют обе ведущие партии США, подробнее об этом — в материале «Питу Хегсету прилетело рикошетом».

Кирилл Сарханянц