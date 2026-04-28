Мэрия Батайска получила представление прокуратуры из-за плохих дорог

Прокуратура Ростовской области добилась приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети Батайска после выявления фактов бездействия со стороны местных органов власти, сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий специалисты надзорного ведомства зафиксировали критический износ дорожного полотна на улицах Чехова и Луначарского, где состояние проезжей части не отвечало установленным государственным стандартам. Проведенный осмотр показал наличие многочисленных ям и выбоин, глубина и площадь которых создавали реальную угрозу для безопасности дорожного движения и повышали риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Несмотря на наличие очевидных дефектов покрытия, чиновники администрации города на момент проверки не предпринимали необходимых мер по организации ремонтных работ, что квалифицируется как ненадлежащее содержание объектов транспортной инфраструктуры. Реакцией надзорного органа стало внесение представления главе администрации Батайска с требованием немедленного устранения допущенных нарушений. Кроме того, прокуратура возбудила административное производство в отношении ответственного должностного лица по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ, предусматривающей наказание за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Принятые меры прокурорского реагирования привели к принуждению муниципальных служб к исполнению своих прямых обязанностей. В настоящее время дорожное полотно на указанных участках приведено в надлежащий вид, ямочный ремонт завершен в полном объеме. Инцидент в Батайске иллюстрирует системную проблему контроля за состоянием муниципальных дорог в регионе, где подобные правовые механизмы нередко остаются единственным рычагом влияния на муниципальные службы, которые ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения на других городских магистралях. Регулярный мониторинг дорожной сети со стороны надзорных органов остается ключевым инструментом в вопросах обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Станислав Маслаков