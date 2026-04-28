Постпред России при ООН Гатилов: Москва отреагирует на наращивание Парижем ядерного оружия

Россия предусмотрела меры реагирования на случай наращивания Францией ядерного оружия, заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«При этом на случай полноценной реализации упомянутых планов Франции и других стран НАТО у нас, несомненно, предусмотрены адекватные меры реагирования для обеспечения безопасности российского государства и его народа»,— сказал господин Гатилов в разговоре с «РИА Новости».

В марте президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении, посвященном политике ядерного сдерживания, заявил о необходимости ужесточения доктрины перед лицом новых угроз. Он также распорядился увеличить количество ядерного вооружения, которым располагает Париж. К инициативе присоединилась Дания. Переговоры о вступлении в соглашение также ведет Польша.

Подробнее — в материале «Ъ» «Французской обороне предписали ужесточение».