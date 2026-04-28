До 14 выросло число погибших при столкновении поездов в Индонезии

Число погибших при столкновении поезда дальнего следования с пригородной электричкой недалеко от Джакарты выросло до 14 человек. Еще 84 человека получили ранения, сообщил глава государственной железнодорожной компании PT Kereta Api Indonesia (KAI) Бобби Рашиди.

Как сообщает Reuters, спасательная операция на путях продолжается. Специалисты используют угловые шлифовальные машины, чтобы вскрыть металлоконструкции и добраться до людей, которые все еще остаются заблокированными в вагонах.

Поезда столкнулись вечером 27 апреля в городе Бекаси.По предварительным данным, пригородный состав сначала столкнулся с выехавшим на пути такси, после чего в него врезался поезд дальнего следования. Наиболее серьезные повреждения получил вагон, предназначенный для женщин.

Президент Индонезии Прабово Субианто признал, что большая часть железнодорожной сети находится в плохом состоянии. Он заявил, что согласовал строительство путепровода над путями для разгрузки трафика и пообещал, что причины столкновения будут расследованы.