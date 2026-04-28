Три человека погибли при столкновении двух пассажирских поездов в Индонезии

Три человека погибли, еще 29 пострадали при столкновении двух поездов на станции Восточный Бекаси в Индонезии. Пригородная электричка, направлявшаяся в Чикаранг, остановилась на путях и была протаранена сзади составом дальнего следования.

Как сообщает Antara, на месте происшествия работают полиция и элитные подразделения Национального поисково-спасательного агентства (Basarnas). Всех раненых госпитализировали. Некоторые из них были без сознания.

Представители компании PT Kereta Api Indonesia (KAI) принесли извинения за происшествие и заявили, что сейчас занимаются оказанием помощи пострадавшим и эвакуацией поврежденных составов вместе с правоохранительными органами. Причины, по которым два поезда оказались на одном пути, выясняются.