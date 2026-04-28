Канада создает фонд национального благосостояния для снижения зависимости от США

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о создании суверенного фонда благосостояния, обеспеченного первоначальным капиталом в $18 млрд. Этот шаг, по замыслу канадских властей, позволит укрепить экономику и снизить долгосрочную зависимость от США, пишет The New York Times.

Фонд будет специализироваться на инвестициях в канадскую инфраструктуру и управляться как частная компания. Канадцы также смогут инвестировать в этот фонд. «Это фонд правительства Канады, но, что еще важнее, это будет народный фонд. Многие страны, богатые природными ресурсами, такие как Норвегия, обладают ими. Канада до сих пор ими не обладала»,— заявил господин Карни.

По его словам, фонд будет поддерживать крупные инфраструктурные проекты по строительству трубопроводов, портов, новых атомных электростанций и высокоскоростной пассажирской железнодорожной линии.

Как уточняет NYT, пока неизвестно, как будет пополняться фонд. В Норвегии аналогичная структура аккумулирует государственные доходы от нефти. В Канаде же природные ресурсы принадлежат провинциям, которые собирают роялти, выплачиваемые нефтяными компаниями.

В Канаде в 1976 году предпринималась попытка создать фонд национального благосостояния на базе провинции Альберта. Однако в течение следующего десятилетия провинция прекратила перечислять в фонд какие-либо доходы от нефтяных роялти. На конец прошлого года в фонде Альберты находилось около $32 млрд.

