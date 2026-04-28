Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет
Иран с начала операции США и Израиля израсходовал около половины своего ракетного потенциала, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
В интервью Fox News господин Рубио добавил, что у Ирана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил. Он также пригрозил усилить давление на Тегеран, если страна не пойдет на сделку с Вашингтоном.
США и Иран провели переговоры 11 апреля. Вторая встреча несколько раз откладывалась.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иран оставляет атом на потом».