Рубио: Иран сохранил половину запаса ракет

Иран с начала операции США и Израиля израсходовал около половины своего ракетного потенциала, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

В интервью Fox News господин Рубио добавил, что у Ирана не осталось производственных мощностей и военно-морских сил. Он также пригрозил усилить давление на Тегеран, если страна не пойдет на сделку с Вашингтоном.

США и Иран провели переговоры 11 апреля. Вторая встреча несколько раз откладывалась.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран оставляет атом на потом».