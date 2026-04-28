Сбербанк продал почти половину своего пакета акций IVA Technologies

Сбербанк продал часть пакета акций разработчика IVA Technologies. Доля финансовой организации в уставном капитале компании сократилась с 7,13% до 3,8%.

Согласно отчетности ПАО «ИВА» по МСФО чистая прибыль группы в 2025 году снизилась на четверть, составив 1,42 млрд руб. Несмотря на то что годовая выручка удержалась на уровне 3,2 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 7% (до 2,2 млрд руб.), а рентабельность по нему просела до 68%.

ПАО «ИВА» — разработчик сервисов видеоконференцсвязи и решений в сфере унифицированных коммуникаций, работает на рынке с 2017 года. Чистый долг компании составляет 680 млн руб. при соотношении чистого долга к EBITDA — 0,32х. В начале апреля IVA Technologies представила прогноз, согласно которому выручка в 2026 году может вырасти до 4–5 млрд руб.