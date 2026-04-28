Постпред России Гатилов: западные страны политизируют работу вокруг ДНЯО

Ситуация вокруг Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) остается тревожной, считает постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, страны Запада политизируют работу на конференции по ДНЯО.

«Скажу честно, ситуация вокруг Договора — тревожная. Государства Запада продолжают линию на политизацию работы на площадке ДНЯО, выносят на первый план дискуссий страновые сюжеты, не имеющие отношения к Договору»,— сказал господин Гатилов в интервью «РИА Новости».

Обзорная конференция по ДНЯО открылась 27 апреля в Нью-Йорке. Она продлится до 22 мая. Договор, вступивший в силу в 1970 году, ограничивает количество ядерных держав пятью странами — Россия, США, Великобритания, Франция, Китай. ДНЯО также запрещает остальным участникам разработку собственного атомного оружия.

