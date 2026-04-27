В Мали возобновились бои между армией и джихадистами. Что известно

В нескольких районах Мали, в том числе в столице Бамако, возобновились бои между вооруженными силами страны и боевиками. Вместе с джихадистами в бои с правительственными войсками вступили бойцы сепаратистского движения туарегов Фронт освобождения Азавада (FLA). Атакам подверглись резиденция президента, штаб-квартира Минобороны и международный аэропорт Бамако. Министр обороны Мали генерал Садио Камара был убит. В стране дислоцирован входящий в Минобороны РФ «Африканский корпус», который оказывает военную поддержку властям. Подробнее о происходящем — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

Что произошло 25 апреля боевики «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM, связан с «Аль-Каидой», которая признана в РФ террористической и запрещена) вместе с бойцами повстанческой группировкой туарегов FLA атаковали военные и правительственные объекты в Мали. Нападению подверглись, в частности, резиденция президента, штаб-квартира Минобороны, международный аэропорт Бамако, населенные пункты Мопти, Севаре и Гао.

Власти страны не предоставили данных о количестве жертв и раненых при атаках. 26 апреля пресс-секретарь правительства Мали Исса Усман Кулибали выразил соболезнования «всем гражданским и военным жертвам». В СМИ появились сообщения о гибели малийского министра обороны Садио Камары. Позднее Кулибали подтвердил гибель главы военного ведомства. По словам пресс-секретаря, автомобиль, начиненный взрывчаткой, за рулем которого находился террорист-смертник, въехал в резиденцию министра в городе Кати. Завязалась перестрелка, в результате которой Камара получил ранения и впоследствии скончался в больнице. В Мали был объявлен двухдневный траур.

К вечеру 26 апреля генеральный штаб ВС Мали отчитался об успешном отражении атак джихадистов и туарегов, заявив, что власти полностью контролируют ситуацию на территории страны. «Противник понес значительные потери на каждом участке, где вступал в бой с силами безопасности и обороны»,— сказал в эфире национального телевидения представитель малийской армии Сулейман Дембеле. По его словам, вооруженные силы страны убили не менее 80 боевиков.

В Telegram-канале «Африканского корпуса» (структура Минобороны РФ) утверждается, что атаки были «тщательно подготовленной западными спецслужбами попыткой насильственного свержения законной власти и демонстрации "слабости" России в защите своих стратегических партнеров в Африке». По данным корпуса, в серии нынешних атак на государственные объекты и подразделения правительственных сил Мали участвовали 10–12 тыс. боевиков, включая украинских и европейских наемников в Африке, которые применяли ПЗРК западного образца типа «Стингер» и «Мистраль».

Согласно информации российских военных, «сирийский сценарий» в Мали удалось предотвратить: «Африканский корпус» удержал все значимые позиции и аэродромы, а потери террористов во всех городах, где шли атаки, составили более 1 тыс. человек. В «Африканском корпусе» признали, что ранения получили и российские бойцы.

Вечером 25 апреля бойцы FLA заявили, что взяли под контроль город Кидаль. Представитель группировки сообщил, что российским военным позволили покинуть их осажденный лагерь за пределами города. Чуть позже начальник генерального штаба малийской армии генерал Умар Диарра (который также был ранен в Кати) заявил, что военные в Кидале по тактическим соображениям передислоцировались на новые позиции и что операции в этом районе продолжаются. Но уже утром 27 апреля «Африканский корпус» сообщил, что все силы из Кидаля были выведены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Что известно об «Африканском корпусе» «Африканский корпус», входящий в структуру Минобороны РФ, был сформирован в конце 2023 года для обеспечения безопасности российских военных и экономических интересов в странах Африки. Около двух лет назад корпус начал работу в Буркина-Фасо и Нигере, а в 2025 году — в Мали. В стране российские военные проводят совместные операции с малийскими ВС против джихадистов и других антиправительственных сил.

При заключении контракта добровольцам «Африканского корпуса» присваивается воинское звание и предоставляется официальный статус военнослужащего, включая выслугу лет, социальные льготы и соответствующие привилегии.

С ноября 2024 года «Африканский корпус» находится под санкциями Великобритании.

В том же году пресс-служба корпуса в Telegram-канале заявила об участии в боях с ВСУ в Курской области. «Наши Братья сражались в Теткино вместе со спецназом, бились на Суджанском направлении вместе с пограничниками, с марша вошли в Козинки и встали в оборону с мотострелками»,— сообщил корпус в публикации.

Западные СМИ писали, что «Африканский корпус» должен был заменить на континенте подразделения расформированного ЧВК «Вагнер». В корпус якобы вступило много бойцов ЧВК.

В результате специальной операции в Мали «Африканский корпус» освободил захваченных, в 2024 году, в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании — гражданина Российской Федерации Олега Грету и гражданина Украины Юрия Юрова.