Axios узнал о предупреждении Украины Израилю из-за покупки российского зерна

Украина предупредила Израиль о возможном дипломатическом скандале, если российскому судну Panoramits разрешат зайти в порт Хайфы и разгрузить зерно, вывезенное из новых регионов. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник.

«Мы отслеживаем это судно и не оставим это без ответа. Если ему позволят зайти в порт и разгрузиться, это приведет к последствиям, в частности, для наших двусторонних отношений»,— привел журналист слова своего собеседника в X.

В случае допуска Panoramits к разгрузке Украина намерена применить против Израиля «весь спектр дипломатических и международно-правовых мер», добавил источник Axios. Он утверждает, что Израиль уже игнорировал требования украинской стороны в отношении другого судна с аналогичным грузом.