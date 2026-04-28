НАУФОР: для регулирования инфлюенсеров достаточно действующих законов

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) опубликовала комментарии к докладу Банка России «О подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров». В ассоциации отметили, что причин вводить для финансовых инфлюенсеров отдельный правовой статус нет, так как эта необходимость возникает только при установлении особых правил в отношении их деятельности.

В середине февраля регулятор предложил усилить надзор за инфлюенсерами на финансовом рынке. В качестве одной из мер ЦБ назвал создание соответствующего реестра. В Банке России отметили, что частные инвесторы нередко полагаются на рекомендации авторов страниц в социальных медиа, однако финансовые инфлюенсеры часто не обладают достаточным уровнем экспертности. При этом в некоторых случаях они «выдают информацию рекламного характера за личное мнение», а некоторые и вовсе пытаются манипулировать ценами на рынке через свои медиа.

В НАУФОР считают, что участники торгов должны в первую очередь обращаться к услугам инвестиционных советников, состоящих в соответствующем реестре ЦБ. «Если информация, распространяемая финансовыми инфлюенсерами, не являющимися инвестиционными советниками, будет соответствовать признакам ведения деятельности по инвестиционному консультированию, это является основанием привлечения их к ответственности в соответствии законом "О рынке ценных бумаг"»,— указывают в НАУФОР. В ассоциации также заявили, что действующего законодательства уже достаточно, чтобы регулировать деятельность инфлюенсеров, в том числе используя нормы законов «О рекламе» и «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

