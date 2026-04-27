Москвичей призвали не выходить на улицу 28 апреля из-за ветра и гололедицы

Жителям Москвы не следует выходить на улицу 28 апреля из-за неблагоприятных погодных условий, которые сохранятся в столице всю ночь и продолжатся днем. Об этом сообщили в пресс-службе городского хозяйства.

По данным ведомства, 28 апреля в городе ожидаются сильный ветер с порывами до 20 м/с, налипание снега на проводах и деревьях, температура воздуха ниже 0°С, из-за чего может образоваться гололедица.

Граждан призвали быть очень внимательными, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них, а при управлении автомобилем необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Снегопад в Москве начался в ночь на 27 апреля. К утру в столице выпала половина месячной нормы осадков. По всему городу из-за мокрого снега и сильного ветра начали падать деревья. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.