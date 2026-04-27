«Пиманов равно справедливость»

Ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов внезапно умер 23 апреля — от инфаркта. На церемонии прощания, во время которой действовали усиленные меры безопасности, друзья и коллеги вспоминали телеведущего в разных ролях. Для представителей госорганов он оказался и «настоящим воином», и «настоящим мужиком», и даже советчиком при разработке концепции борьбы с иноагентами. А для друзей и коллег остался человеком «с невероятной харизмой», рядом с которым было «комфортно работать и жить».

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ На прощании с Алексеем Пимановым коллеги вспоминали, что его работа помогала восстанавливать справедливость

В неожиданно снежный апрельский день на подъезде к Троекуровскому кладбищу образовалась длинная пробка. Одну из полос и так узкой дороги перекрыли для проезда служебных машин с мигалками, они появлялись одна за другой. В траурном зале кладбища прощались с телеведущим, главой медиахолдинга «Красная звезда» Алексеем Пимановым. Пассажиры застрявшего в пробке автобуса все больше переживали: до начала церемонии оставалось несколько минут, а транспорт еле двигался.

Перед входом на кладбище с двух сторон были установлены рамки металлоискателей, пришедших просили открыть сумки и рюкзаки.

Такие меры безопасности на траурных церемониях большая редкость, и ожидавшие очереди на досмотр пытались угадать, каких чинов были люди в машинах с мигалками.

Возле зала прощаний толпилось огромное количество людей, многие были в военной форме. Когда распорядители начали пускать собравшихся внутрь, старшие по званию наставляли подчиненных «не лезть вперед» и «пропускать дам». Те неохотно слушались — за время ожидания они заметно вымокли, а с козырьков форменных фуражек на букеты лились потоки воды.

Вся правая часть зала была уставлена огромными траурными венками в человеческий рост. Ближе к гробу — от Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главы Минобороны Андрея Белоусова, подальше — от руководителей медиахолдингов и творческих коллективов. Они стояли не только по периметру, и пришедшие пробирались между ними, как в хвойном лесу.

Среди желающих проститься с телеведущим можно было узнать губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главу Минкультуры Ольгу Любимову, телеведущего Леонида Якубовича, актеров Александра Стриженова, Алексея Чадова, Константина Крюкова, экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова, гимнастку Светлану Хоркину и музыканта Игоря Бутмана.

Все это время на фоне играла непривычно бодрая для траурного события инструментальная версия композиции «Brothers in Arms» («Братья по оружию») британской группы Dire Straits.

Спустя некоторое время музыка прервалась, и ведущий церемонии выразил стандартные слова соболезнования семье и друзьям, отметив, что Алексей Пиманов «ворвался на телевидение и очень быстро прошел путь от обычного журналиста до ведущего культовой программы "Человек и закон"».

Затем слово взял первый замглавы администрации президента Алексей Громов. Он зачитал телеграмму Владимира Путина, в которой глава государства называл телеведущего «принципиальным, честным и умеющим вдохновлять человеком». А потом тяжело вздохнул и добавил уже от себя: «Мы лет двадцать были на "ты", много общались. С ним было комфортно работать и комфортно жить».

«Я видел его еще совсем юным, когда он делал первые сюжеты для программы "Ступени", он тогда очень хотел быть телеведущим и режиссером,— вспоминал Константин Эрнст.— Леш, у тебя ведь все получилось». Медиаменеджер отдельно отметил, что в зале сегодня есть люди, которые «благодаря Леше не сломали свою судьбу, потому что он восстановил справедливость», в том числе и в рамках работы над программой «Человек и закон».

Заместитель гендиректора «Первого канала» Олег Вольнов, представленный просто как «близкий друг Алексея Викторовича», отмечал, что тот обладал «такой невероятной энергией и харизмой» и что его небольшая подводка в передаче нередко запоминалась зрителям больше, чем последующий сюжет.

Телеведущая Елена Малышева рассказывала, что господин Пиманов учил ее «всегда быть в жизни порядочным», и вспоминала, как они вместе «собственноручно сооружали декорации» для первых запусков совместных передач «и Леша меня непременно поддерживал». Ведущая программ о здоровье особенно переживала, что вовремя не отправила своего друга на обследование сердца.

Об этом же грустил и хоккеист Вячеслав Фетисов. «Леша для меня всегда был парнем с моего двора. Именно в этом дворе ты научился играть в футбол, хоккей и быть настоящим мужиком, защищающим историю своих отцов и дедов»,— заключил он.

О том, что Алексей Пиманов — «настоящий мужик», вспоминала и представитель СКР Светлана Петренко. Она рассказывала, как могла переживать перед совещаниями (господин Пиманов входил в Общественный совет при СКР), а «Алексей мог поймать меня и спросить, кто обидел, а затем пообещать набить этому человеку морду». Госпожа Петренко запомнила телеведущего «до последней минуты задорным парнем», а затем заявила: «Вообще, Пиманов равно справедливость. Нас как раз это и связывало: следователей и журналистов».

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков описывал телеведущего «как настоящего военного».

«Он развил телеканал "Звезда" до федерального уровня. Видел цель и умел зарядить подчиненных на ее решение. Заботился обо всех подчиненных. Как настоящий военный, был патриотом и ушел с боевого поста на небеса»,— заявил он. А замглавы Минюста Олег Свириденко и вовсе признался, что в 2022 году обсуждал с телеведущим концепцию борьбы с иноагентами: «Он мне многое подсказывал, и я прислушивался к его советам».

В конце траурной церемонии к микрофону вышла вдова Алексея Пиманова — актриса Ольга Погодина и пообещала воспитать их общую дочь «так, чтобы тебе понравилось». Почти час люди прощались с телеведущим. К моменту, когда гроб с телом вынесли на улицу, большинство собравшихся были засыпаны снегом и уже не пытались отряхивать головные уборы. При этом никто не расходился. В тишине кладбища раздались долгие аплодисменты. Через несколько часов телеведущего похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова