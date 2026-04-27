Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана Талаи-Ник Резой. Встреча состоялась в Бишкеке.

Андрей Белоусов на переговорах

Фото: Министерство обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на переговорах

«Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана»,— сказал Андрей Белоусов (цитата по пресс-службе Минобороны России).

Россия и Иран будут поддерживать друг друга при любом развитии ситуации, убежден господин Белоусов. В ответ Талаи-Ник Резой поблагодарил российского министра за встречу и возможность обсудить актуальные вопросы взаимодействия обеих стран.

Глава Минобороны России прибыл сегодня в Киргизию на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. На мероприятии стороны обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшее сотрудничество ведомств стран.