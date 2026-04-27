Глава Минобороны России Белоусов прибыл в Киргизию

Министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

На встрече военные делегации сторон обсудят актуальные вопросы международной и региональной безопасности и дальнейшее сотрудничество ведомств стран. Также, как сообщили в Минобороны, Андрей Белоусов проинспектирует российские военные объекты, которые находятся на территории Киргизии, и проведет несколько двусторонних встреч с главами оборонных министерств государств-членов ШОС.

В состав ШОС входят Россия, Белоруссия, Китай, Киргизия, Казахстан, Индия, Таджикистан, Узбекистан, а также Иран и Пакистан.