В семье не без убийцы

В Самаре завершено расследование уголовного дела об убийстве Виктора Тархова, с 2006 по 2010 год работавшего мэром города, а также его супруги. В преступлении обвиняется внучка потерпевших Екатерина. По версии следствия, вместе с сообщником они отравили пожилых людей, затем расчленили тела, вынесли останки из дома в пакетах и выбросили. Убийство было совершено по корыстным мотивам: Екатерина и ее сообщники похитили деньги и ценности ее родных, а также пытались продать их иномарку.

Екатерину Тархову окончательно обвинили в убийстве деда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

27 апреля следственное управление СКР по Самарской области сообщило о завершении расследования уголовного дела об убийстве супругов Виктора и Натальи Тарховых. Всего в материалах фигурируют четыре человека — внучка жертв Екатерина Тархова, Дмитрий и Светлана Метревели, а также Таисия Киселева. В зависимости от роли каждого, им инкриминируются п. «а», «в», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений организованной группой), ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших), ст. 158 УК РФ (кража — десять эпизодов), ст. 159 УК РФ (мошенничество — три эпизода), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества), ст. 325 УК РФ (похищение или повреждение документов), ст. 327 УК РФ (подделка документов — три эпизода).

Об исчезновении Виктора Тархова стало известно на рубеже 2024–2025 годов. В правоохранительные органы обратился, в частности, один из бывших подчиненных и друг экс-мэра, который на протяжении нескольких дней не мог ему дозвониться и лишь получал СМС-сообщения о том, что господин Тархов не может говорить.

Виктор Тархов был мэром Самары с 2006 по 2010 год. После окончания карьеры чиновника он уезжал с супругой за границу, но не так давно пара вернулась в Самару, где они присматривали за внучкой и правнуком. Дочь Виктора и Натальи Тарховых Людмила в 2023 году получила срок за вымогательство 200 млн руб. (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. За эти деньги она обещала не распространять сведения, которые якобы могли опорочить репутацию парламентария. По делу об убийстве родителей Людмила является потерпевшей.

Найти тела Тарховых сыщикам не удалось, но многие улики в их квартире указывали на то, что было совершено убийство. Вскоре, впрочем, правоохранители заподозрили в причастности к возможному преступлению Екатерину Тархову. На нее обратили внимание после того, как внучка пропавших попыталась продать по поддельной доверенности принадлежащую деду Toyota Rav 4. Ее арестовали в феврале прошлого года. Она призналась в убийстве родственников и назвала сообщников — предпринимателей Светлану и Дмитрия Метревели, с которыми познакомилась за границей.

Картина преступления стала прорисовываться после проведения экспертиз — всего их было более 40, в том числе физико-химические, генетические, гистологические и дактилоскопические.

По версии следствия, план расправиться с экс-мэром и его супругой с целью хищения их имущества был разработан Светланой Метревели, которая в то время находилась за границей и давала указания оттуда.

Как рассказала сама Екатерина Тархова, в свое время Светлана Метревели посоветовала ей обратиться к гадалке, чтобы наладить отношения с матерью. Когда деньги на гадание закончились, женщина сообщила внучке экс-главы Самары, что заложила дом своей сестры для дальнейшей оплаты услуг, из-за чего Екатерине Тарховой пришлось помогать знакомой с выплатой процентов. Как рассказала арестованная, она каждый месяц отправляла Светлане Метревели около 100 тыс. руб., пока деньги не закончились. Тогда и возник план убийства.

Точное время убийства установить так и не удалось. По материалам дела, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели в период с 25 ноября 2024 года по 2 января 2025 года, придя в квартиру Виктора Тархова, отравили хозяина и его жену, после чего похитили имущество погибших на сумму более 2 млн руб.— одежду, ювелирные украшения, деньги и машину. Затем они заморозили тела убитых, расчленили, пропустили через мясорубку, смешали с гречкой и раскидали по мусорным контейнерам. Следы преступления в квартире они тщательно замыли химикатами, но эксперты позже нашли биологические следы погибших.

Затем злоумышленники подделали документы стали снимать деньги со счетов убитых и даже начисленные им дивиденды, а при содействии Таисии Киселевой — родственницы Метревели — продали автомобиль, принадлежащий потерпевшей.

Сейчас под арестом находится только Екатерина Тархова. Дмитрий Метревели успел уехать за границу и вместе со своей родственницей Светланой объявлен в международный розыск.

Им обвинение было предъявлено заочно, материалы на них выделены в отдельное производство. 78-летняя Таисия Киселева, которую обвиняют в мошенничестве с имуществом убитых, находится под домашним арестом.

Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно поступит в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Сазонов, Самара