Папа римский помолился в Ватикане с первой женщиной—архиепископом Кентерберийским
Сегодня папа римский Лев XIV помолился в Ватикане вместе с первой женщиной—архиепископом Кентерберийским и духовным главой Англиканской церкви Сарой Маллалли. В ходе их исторической встречи папа пообещал продолжать работать над преодолением разногласий, «какими бы непреодолимыми они ни казались».
Фото: Vatican Media / ВHandout / Reuters
Как сообщает Associated Press, встреча двух крупных христианских религиозных деятелей была бы немыслима еще несколько лет назад, учитывая разногласия между двумя церквями по поводу рукоположения женщин в целом и назначения Маллалли в частности.
Сара Маллалли официально вступила в должность в марте 2026 года, став 106-м архиепископом Кентерберийским и первой женщиной на посту духовного главы Англиканской церкви за всю ее историю.