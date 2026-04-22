Воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Шинником» со счетом 2:2

В 30-м туре лидер Первой лиги «Факел» принимал на домашнем стадионе в Воронеже ярославский «Шинник». Гости подошли к этой игре, находясь на девятом месте турнирной таблицы, однако в отличие от «огнеопасных» одержали победы в двух предыдущих матчах. Дважды воронежцы смогли отыграться по ходу встречи, но добыть волевую победу не получилось. Игра завершилась при счете 2:2 на табло. Матч прошел в среду, 22 апреля, в присутствии 8157 зрителей.

Хозяева сходу захватили инициативу и пространство поля. Первые опасные моменты у ворот «Шинника» начали возникать где-то через 10 минут после стартового свистка. Вначале Аксель Гнапи хлестко пробил после паса Белайди Пуси, но выстрел оказался достаточно неточным. Затем несогласованные действия обороны гостей привели к потере мяча во вратарской, но атака «Факела» завершилась лишь острым прострелом и ударом от ворот.

Дежавю могли ощутить болельщики «Факела» на 34-й минуте. Как и в предыдущем матче с «Чайкой», сработало правило «не забиваешь ты — забивают тебе». «Шинник» смог реализовать буквально первый же свой опасный момент. Дмитрий Самойлов от дальней бровки подал в центр штрафной воронежцев, где Илья Порохов опередил опекуна и пяткой послал мяч Кириллу Малярову, а тот сумел опередить выбегавшего вратаря хозяев Игоря Обухова. «Факел», хоть и продолжил атаковать, но дать по-настоящему острый ответ на пропущенный гол в первом тайме не смог.

Уже на пятой минуте второго тайма «огнеопасные» имели отличный шанс сравнять счет. Вышедший в перерыве на замену Бутта Магомедов забросил мяч в центр штрафной «Шинника», где Гнапи опередил Даниила Корнюшина и в касание пробил метров с девяти — мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги. Голкипер хозяев Тимофей Митров явно не смог бы до него дотянуться, если бы удар пришелся в створ.

Однако Аксель Гнапи совсем скоро все же смог забить свой первый гол за «Факел». Николай Гиоргобиани продвинулся к лицевой ярославцев, после чего Митров неудачно смахнул мяч на Гнапи, и форвард воронежцев мощно ударил в упор в противоход вратарю.

Пропущенный гол заметно разозлил ярославцев, и они за несколько минут восстановили преимущество в счете. Артур Галоян мягким навесом вывел на убойную позицию Дмитрия Самойлова, и тот хладнокровно послал мяч мимо ног защитника и голкипера.

На этом этапе игра превратилась в голевую перестрелку. «Огнеопасные», не потерявшие волю к победе, восстановили паритет на 74-й минуте. Равиль Нетфуллин после небольшой перепасовки перед штрафной соперника ювелирным ударом отправил мяч низом в ближний угол ворот, а Митров «пустил» снаряд в сетку.

Несмотря на домашнее поле и поддержку болельщиков, «Факел» не смог дожать ярославцев, переключившихся на оборону и сохранение равного счета. После ярчайшей игры «Шинник» смог увезти очко из Воронежа.

Теперь в активе у «Факела» 60 очков. «Огнеопасные» по-прежнему лидируют в Первой лиге. В следующем матче воронежцы встретятся с московским «Торпедо», расположившимся в середине турнирной таблицы. Игра пройдет на арене «Химки» в понедельник, 27 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем, 29-м туре «Факел» сенсационно проиграл в гостях «Чайке» из Песчанокопского со счетом 0:2. В составе хозяев отличились Артем Соколов, забивший гол прямым ударом со штрафного, и Никита Посмашный, поставивший точку в матче в конце добавленного времени.

Денис Данилов