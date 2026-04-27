Беглов доложил Путину о ходе строительства ВСМ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом ведется строго по графику. Встреча состоялась 26 апреля в рамках поездки главы государства в Северную столицу.

«ВСМ — хочу сказать, что здесь мы все идем в графике. У нас проблем никаких нет. То, что касается со стороны города и федерального правительства, все идет в графике», — цитирует господина Беглова пресс-служба Кремля.

Градоначальник уточнил, что специалисты уже приступили к активной фазе строительно-монтажных работ. «Забили уже первые сваи и приступили к соответствующим работам, поэтому всё идет в графике, каких-то вопросов нет со строительством вокзала, метро», — сообщил губернатор.

В ответ на доклад президент заметил, что вопросы по реализации столь масштабного инфраструктурного проекта все же существуют. Александр Беглов в ответ заверил Владимира Путина, что все возникающие сложности носят решаемый характер.

Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург является пилотным в России и призван сократить время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут. Дорога пройдет по территории шести субъектов РФ — Москвы, Московской, Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Общая протяженность линии составит 679 км.

Пассажирское движение по ВСМ должно быть запущено в 2028 году. К 2030 году ежегодный пассажиропоток на направлении может достичь 23 млн человек.