Центризбирком ответил на вызовы

Новый состав Центризбиркома (ЦИК) 27 апреля распределил обязанности между его членами, после чего вплотную приступил к подготовке предстоящих выборов в Госдуму. Комиссия утвердила порядок открытия и ведения избирательных счетов, а также правила проверки собранных кандидатами подписей. Также ЦИК определился с формой бюллетеней: впервые за 20 лет на них не будут клеить специальные марки, их сменят новые средства защиты — микрошрифт и защитная сетка.

В распределении обязанностей между членами нового состава ЦИКа отразились новые вызовы, на которые предстоит ответить комиссии. В их числе, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова, представляя документ,— возможности по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в избирательном процессе (это направление она намерена курировать лично).

Ряд традиционных для ЦИКа направлений работы планируется усилить: в частности, дополнительный акцент решено сделать на работе с участниками СВО. За эту работу будет отвечать один из трех новичков в составе ЦИКа, Герой России Анатолий Сысоев — «с учетом того, что он для них родной, ему проще разговаривать и понимать все их проблемы», объяснила глава комиссии. В полномочия господина Сысоева также входит координация работы по использованию беспилотных аппаратов в избирательном процессе: сейчас, по словам Эллы Памфиловой, идет оценка и анализ возможностей их применения для организации голосования в труднодоступных местах.

Еще один новичок в составе ЦИКа Алена Булгакова займется координацией работы с наблюдателями и взаимодействием с Общественной палатой, в состав которой она входила до назначения в ЦИК. А третий дебютант Василина Кулиева будет отвечать за правовую культуру и просвещение избирателей.

Зоны ответственности «старых» членов ЦИКа изменились незначительно. У председателя комиссии среди прочего появились задачи по прямому взаимодействию с первыми лицами государства (включая президента и спикеров палат парламента), добавлен блок по вопросам внедрения ИИ и контроля за финансированием избирательной системы. Заместитель председателя ЦИКа (эту должность, как и в комиссии прошлого созыва, занимает Николай Булаев) руководит работой по формированию избиркомов, отвечает за систему регистрации избирателей, развитие и эксплуатацию ГАС «Выборы» и системы дистанционного электронного голосования, координирует взаимодействие с политическими партиями. В новом созыве в зону ответственности господина Булаева также включена координация работы по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия.

Определившись с обязанностями членов комиссии, ЦИК приступил непосредственно к подготовке предстоящих осенью выборов в Госдуму.

Комиссия утвердила порядок приема и проверки подписных листов (он среди прочего предусматривает возможность их автоматизированной проверки с использованием специального программного обеспечения) и порядок формирования избирательных фондов, а также приняла за основу документ, регламентирующий процедуру дистанционного открытия избирательных счетов. Николай Булаев напомнил, что в 2025 году в девяти регионах прошел успешный эксперимент по внедрению этой технологии и ЦИК готов к ее применению на территории всей страны. Правда, отметил зампред комиссии, пока возможность открыть избирательный счет дистанционно и в считаные минуты есть только у кандидатов, а у партий она если и появится, то не раньше 2028 года: в ЦИКе сейчас над этим работают.

Наконец, ЦИК утвердил форму бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму. Комиссия решила отказаться от специальных марок, которые до сих пор использовались как средство защиты: предполагается, что ее теперь обеспечат микрошрифт и защитная сетка (светло-синего цвета на бюллетенях для голосования по федеральному округу и зеленого — для голосования по одномандатным округам). Это позволит сэкономить около 260 млн руб. и освободит членов участковых комиссий от лишней работы по наклеиванию марок, рассказала на заседании член ЦИКа Людмила Маркина. Против такого решения выступил член ЦИКа Евгений Колюшин, который настаивал, что марки, в отличие от микрошрифта,— это видимый избирателю элемент, подтверждающий подлинность бюллетеня. Элла Памфилова заверила коллегу, что очень уважает его консервативный подход, но он не всегда полезен: технологии движутся вперед, и новые средства дают гораздо более высокую степень защиты, заверила председатель комиссии.

Анастасия Корня