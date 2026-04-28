Эсер, проклятьем заклейменный

В Доме союзов 27 апреля прошел учредительный форум Международной социалистической сети «Совинтерн — За социализм в XXI веке», созданной «Справедливой Россией» (СР). Новый интернационал призван прийти на смену Социнтерну, павшему под натиском западной политики двойных стандартов, объяснили эсеры. В центре его внимания — традиционная антиколониальная и антикапиталистическая повестка.

По данным организаторов, Совинтерн — это объединение социалистических организаций более чем 100 стран. Помимо эсеров, его инициаторами выступили сербское «Движение социалистов», марокканская Партия прогресса и социализма, движение «Тунис, вперед!», Рабочая партия Британии, молдавская Партия социалистов, Сандинистский фронт национального освобождения и Американская коммунистическая партия.

К прибытию гостей коридоры Дома союзов были украшены яркими образцами советской антикапиталистической карикатуры, на которых характерные толстосумы лупцевали дубинами соседей по полушарию, восседали над Панамским каналом и проч. В видеообращении к участникам форума председатель СР Сергей Миронов призвал мобилизоваться в «единый фронт борьбы» против «тех, кто навязывает свою волю другим», «неоколониализма», «новой холодной войны» и «гонки вооружений». «За справедливость, социальный прогресс и достойную жизнь для всех»,— провозгласил лидер эсеров.

Что касается Социнтерна — наиболее узнаваемой международной социалистической организации, считающей себя преемником Второго интернационала и членом которой СР оставалась вплоть до 2022 года, то он свои позиции утратил, продолжил господин Миронов: «Руководство превратилось в заурядных бюрократов, отказалось от свободной дискуссии, подчинилось западной политике двойных стандартов».

В горячей фазе борьба с колониализмом сейчас ведется в Донбассе, заявил в видеообращении оттуда писатель и зампред СР Захар Прилепин: «То, что происходит здесь,— первый этап великого антиколониального движения». Совинтерн, однако, «не про войну», но «про дружбу» граждан всех этносов, «для которых ценности свободы и совести велики» и «которых не устраивает мир двойных стандартов», заверил эсер. Он пожелал товарищам «трезвого диалога без пафоса, патетики и самообмана».

Похожих точек столкновения с колониализмом, судя по другим видеообращениям, на глобусе не две и не три. Секретарь Компартии США Кристофер Хелали обратил внимание соратников на разрушения, нанесенные Ирану его соотечественниками, а экс-президент Боливии Эво Моралес призвал освободить главу Венесуэлы Николаса Мадуро, щедро снабдив выступление той самой патетикой, от которой только что предостерег господин Прилепин: «Мы будем бороться до победы, бороться всегда!»

Приехавшие на форум спикеры тоже не смогли удержаться от пафоса. Наиболее поэтичен был лидер Рабочей партии Британии Джордж Гэллоуэй, который заявил, что вывел собственную дефиницию социализма под влиянием Маргарет Тэтчер: «Она заявила, что общества не существует, а существуют личности. Мое определение — антитезис. Только общество и существует!» Позже британец признался “Ъ”, что улавливает «определенную иронию» в том, как «раньше диссиденты ехали с Востока на Запад», а теперь следуют в противоположном направлении: «Мы живем в новом мире, где политические свободы существуют в России и не существуют в Вашингтоне и Лондоне».

«Они действительно здесь потому, что не могут говорить открыто в своих странах»,— подтвердил депутат Госдумы Александр Воробьев. По словам его коллеги Николая Новичкова, для эсеров форум — часть и предвыборной работы, и работы «на перспективу». СР демонстрирует избирателю, что у нее много партнеров, что ее слышат в том числе за рубежом, добавил он: «Это та работа, которой мы будем заниматься и в следующем созыве Госдумы, и в перспективе ближайшую тысячу лет».

Не униматься, пока колониализм и посягательства мировых элит на свободы народов не будут пресечены, пообещали социалисты Сербии, Молдовы, Туниса, Никарагуа и даже США. «Форум — это лучший формат и лучшая форма общения, в онлайне мы сможем постоянно формировать позицию и разрабатывать программы для укрепления влияния в разных странах»,— поддержал собравшихся председатель оргкомитета Совинтерна, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, добавив: «Мы все здесь друзья».

Дружбу засвидетельствовал «Интернационал», распетый на русском, французском и испанском языках в финале учредительного форума. Гости тянули пролетарский гимн так искренне и чисто, что эсеры — пускай и робко — подняли сжатые кулаки им в ответ.

Григорий Лейба